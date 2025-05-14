Хирурги удалили мальчику опасную диафрагмальную грыжу

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) удалили 4-летнему мальчику диафрагмальную грыжу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

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Пациент поступил в Раменскую больницу с подозрением на пневмонию. Во время обследования врачи и нашли у него диафрагмальную грыжу – серьезный врожденный дефект, из-за которого органы брюшной полости проникают в грудную полость.

Хирурги МОЦОМД смогли устранить патологию. По словам заведующего детским хирургическим отделением лечебного учреждения Владимира Трунова, медики выполнили торакоскопическую пластику диафрагмы местными тканями.

"Минимально инвазивный доступ позволил сократить время реабилитации и минимизировать косметический дефект", – уточнил он.

В частности, своевременное вмешательство хирургов помогло избежать осложнений, включая сдавление легкого и кишечную непроходимость. Спустя 4 дня после операции мальчика выписали.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля извлекли дротик из черепа 10-летнего мальчика. Уточнялось, что ребенок получил травму головы во время игры в дартс. Дротик не задел жизненно важные ткани головного мозга. Предмет вытащили с помощью специальных инструментов. Пациента уже выписали из больницы.