Мировое здравоохранение столкнется с новой проблемой к 2030 году

Нехватка сестринского персонала в мировом здравоохранении из года в год сокращается - к 2030 году дефицит специалистов этой категории составит около 4,1 млн работников. Такой прогноз содержится в докладе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным советом медицинских сестер (МСМ) и их партнерами.

"Глобальная численность сестринского персонала выросла с 27,9 млн в 2018 году до 29,8 млн в 2023 году", - отметили авторы доклада, обратив внимание на сокращение дефицита кадров в этой сфере "с 6,2 млн в 2020 году до 5,8 млн в 2023 году, с прогнозом снижения до 4,1 млн к 2030 году".

Вместе с тем, "общий прогресс по-прежнему скрывает глубокие региональные различия", констатировали эксперты, напомнив, что примерно 78% медсестер "работают в странах, на которые приходится всего 49% мирового населения". Государства с низким и средним уровнем доходов на душу населения сталкиваются с "проблемами в подготовке, найме и удержании медсестер в системе здравоохранения", и они "должны будут увеличить внутренние инвестиции для создания и сохранения рабочих мест". Неравенство в обеспечении специалистами "может поставить под угрозу прогресс в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения".

Авторы доклада, публикация которого приурочена к отмечаемому 12 мая Международному дню медицинской сестры, рекомендовали государствам улучшать условия труда медсестер, содействовать гендерному равенству.