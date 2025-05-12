Врачи извлекли проволоку из глаза мужчины

В Истринской клинической больнице врачи успешно извлекли проволоку из глаза пациента, тем самым предотвратив потерю зрения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

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Мужчина был доставлен в отделение офтальмологии Истринской больницы бригадой скорой помощи с проволокой, застрявшей в глазу. Инцидент произошел, когда мужчина занимался ремонтом автомобиля в своем гараже. Он работал с болгаркой, когда фрагмент проволоки отлетел и попал ему в глаз. Отмечается, что мужчина пренебрег использованием защитных очков. Представители ведомства уточнили, что проволока проникла в глаз на глубину 2 сантиметра, вызывая сильную боль.

Заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева рассказала, что для предотвращения осложнений потребовалось провести тщательное промывание и восстановление тонуса глаза. Операция, проведенная под местной анестезией, заняла один час 20 минут. Она подчеркнула, что травма была крайне серьезной, лишь благодаря удачному стечению обстоятельств проволока не повредила сетчатку.

В Министерстве здравоохранения региона добавили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, через неделю пациент был выписан для дальнейшего наблюдения в амбулаторных условиях. На данный момент зрение мужчины восстановилось почти полностью – на 90%.

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