Медики реанимировали новорожденную девочку весом 690 граммов

В Ижевске врачи спасли жизнь девочке, которая родилась на сроке беременности 26 недель. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

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Женщина поступила в Перинатальный центр 1 РКБ с диагнозом преэклампсия — это тяжелое осложнение при беременности, которое смертельно опасно для мамы и ребёнка. При таком диагнозе для сохранения жизней обоих пришлось экстренно проводить досрочное родоразрешение методом кесарева сечения.

В результате девочка родилась с крайне низкой массой тела — 690 г. Её легкие были полностью незрелыми.

Врачи сразу начали реанимационные мероприятия. Свои первые дни жизни малышка провела на высокочастотной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), потом на традиционной ИВЛ, а затем на неинвазивной вентиляции. Врачи проводили непрерывные внутривенные инфузии. Так в организм малышки поступали необходимые вещества.

Через два месяца борьбы за жизнь ребёнка перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

«Главная наша задача — не просто сохранить жизнь ребёнка, но и обеспечить его будущее развитие. Мы работали над адаптацией всех систем организма, уделяли внимание неврологическому статусу и питанию. Сегодня она весит уже более двух килограммов», — рассказала заведующая Перинатальным центром Ольга Репина.

В настоящий момент девочка продолжает восстанавливаться, но скоро её выпишут из больницы домой.