Как в столичном колледже готовят медсестер и медбратьев

Манекены-симуляторы для отработки навыков оказания помощи, воссозданное отделение реанимации, развитие клинического мышления и практика в ведущих больницах Москвы — так проходит обучение по направлению «сестринское дело» в медицинском колледже № 5. В преддверии Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая, корреспонденты mos.ru отправились в образовательное учреждение и узнали, как готовят главных помощников врачей.

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Сохраняется ли сегодня стереотип о том, что это профессия женская, зачем медсестрам и медбратьям знания в хирургии, акушерстве и генетике и какие навыки можно отработать на фантомах — в нашем репортаже.

Клиническое мышление и эмпатия

Медицинский колледж № 5 уже 75 лет готовит для системы московского здравоохранения специалистов среднего звена: фельдшеров, зубных техников и медсестер. У учебного заведения четыре корпуса, один из которых расположен по адресу: улица Академика Курчатова, дом 25. Именно сюда мы и отправились.

Светлые интерьеры, люди в белых халатах — поначалу нам кажется, будто мы попали в клинику. Только портреты выдающихся врачей на стенах — хирурга-ортопеда Генриха Турнера, создателя советской клинической школы Сергея Спасокукоцкого, отца медицины Гиппократа — говорят о том, что это заведение учебное, готовящее высококлассных специалистов, ценящих вклад ученых в медицинскую науку.

Поступить в колледж можно после девятого и 11-го класса. В первом случае программа длится два года 10 месяцев, во втором на год меньше, так как не включает общеобразовательные дисциплины. Сестринское дело становится популярнее, в том числе среди юношей. Если раньше на поток приходилось один-два молодых человека, то сейчас — пять-шесть на группу из 30 студентов. Стереотип о том, будто это профессия женская, остается в прошлом.

«Медицина — наука бесполая. Да, женщины лучше подходят для ухода за новорожденными, а мужчинам легче ухаживать за пациентами с большой массой тела. В остальном же всем требуется одинаково высокое качество оказания помощи. Сестринское дело — это не просто сделать инъекцию, сменить повязку. Важно клиническое мышление. Например, в ходе процедуры может возникнуть так называемая реакция на конце иглы — это когда малейшая доля препарата приводит к анафилактическому шоку. Ее надо заметить по первым признакам. А еще медсестра и медбрат — психологи. Они спокойно объяснят, что лечение необходимо, если человек отрицает заболевание, и поддержат, если он волнуется. Они сопереживают и в то же время остаются профессионалами, которые выполняют свое дело без лишних эмоций», — подчеркнула Наталия Мигаленя, преподаватель медицинского колледжа № 5.

Колледж помогает накопить нужные знания и опыт. На первом курсе ребята погружаются в азы анатомии, микробиологии, генетики, затем переходят к профильным модулям: уходу за пациентами, лечебно-диагностическим манипуляциям, реабилитации после перенесенных болезней. Помимо базовой подготовки по профессии, учащиеся осваивают специализацию по одному из направлений: медсестра или медбрат в анестезиологии, реанимации, хирургии, педиатрии, рентген-кабинете.

Первый практический опыт студенты получают в симуляционных кабинетах. Заходим в один из них на втором этаже. В ряд тянутся медицинские фантомы: малышей, детей постарше, взрослых. У одних во рту зубы, у других — разъем для трубки аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В соседнем кабинете студенты, используя манекены, учатся взвешивать и пеленать младенцев.

«Обучение ориентировано на практику. Тренажеры максимально близко воссоздают тело человека, некоторые имитируют звуки дыхания. На них учащиеся отрабатывают навыки поддержания личной гигиены у лежачих людей, выполняют все виды инъекций, обрабатывают и снимают швы, накладывают повязки. Еще я ставлю ребят в нестандартные ситуации. Скажем, одна студентка играет медсестру, другая — несговорчивого пациента. Надо наладить контакт, чтобы тот понял важность процедуры и позволил оказать помощь», — поделилась Наталия Мигаленя.

Научить неотложной помощи и любви к людям

Поднимаемся на четвертый этаж и попадаем в реанимацию. Многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, аппараты для удаления мокроты из дыхательных путей и ИВЛ — все оснащение настоящее. Только на месте пациента лежит манекен. К его груди прикреплены датчики, монитор отображает жизненные показатели (точнее, их отсутствие: человек-то не живой). Из имитатора подключичной вены можно забирать кровезаменитель. В руку манекена вставлена мягкая, как кожа, деталь, предназначенная для введения лекарств. Если во время инъекции препарат вытечет из трубки, прикрепленной к детали, значит студент попал в вену.

«Заведует» реанимацией преподаватель Олег Моргунов. Он просит одну из студенток повторить технику сердечно-легочной реанимации. Та подходит к лежащему на полу фантому, спрашивает: «Мужчина, вам плохо?» Не получив ответа, склоняется ко рту и выясняет, что дыхания нет. Вызывает скорую помощь, выполняет компрессию грудной клетки. Прибор, подключенный к манекену, оценивает силу давления: оранжевый — недостаточная, красный — чрезмерная. У студентки горит зеленый. Значит, процедура выполнена правильно.

Другая учебная ситуация — в реанимацию попадает человек с кровотечением при язве желудка. Олег Моргунов координирует действия подопечных. Те нажимают на кнопку, поднимая ножную часть койки. Так кровоток сконцентрируется в важнейших органах: сердце и легких. Студенты накладывают на верхнюю центральную область живота (эпигастральную область) пузырь со льдом, чтобы сузить сосуды и снизить кровопотерю, измеряют давление и сатурацию. Поскольку при неотложных состояниях всегда должен быть доступ к вене (если упадет давление, будет трудно ввести лекарство), ставят венозный катетер, через который поступает кровоостанавливающее средство. Обсуждают план подготовки пациента к операции, если хирург ее назначит.

Кроме того, группа инсценировала опаснейшие осложнения при язве: при геморрагическом шоке проводит ингаляцию кислорода и электрокардиографию (ЭКГ) в динамике, при остановке сердца — дефибрилляцию. Преподаватель объясняет, в каких случаях электричество не поможет и понадобится механический массаж сердца.

«Неотложная помощь входит в программу вузов, но мы ее тоже изучаем. Медсестра работает в тандеме с врачом, ей надо не просто выполнять поручения, а понимать, что она делает. В реанимации объединяются все клинические дисциплины, в том числе травматология, хирургия, кардиология. А времени на подсказки здесь нет. Мне важно не только передать студентам знания, но и привить любовь к людям. Чтобы они понимали: на нас надеются, нам вверяют самое ценное — здоровье. Это огромная ответственность. К каждой манипуляции следует относиться с любовью. Пациенты чувствуют, когда о них заботятся, и это благоприятно влияет на выздоровление», — отметил преподаватель медицинского колледжа № 5 Олег Моргунов.

В реанимации есть и уголок для новорожденных, где установлен кувез — устройство для недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, имитирующее внутриутробные условия. Студенты ухаживают за манекеном-малюткой через специальные окошки.

От фантома к операционным отделениям больниц

Студенты проходят практику в ведущих клиниках города, в том числе в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, городской клинической больнице имени В.М. Буянова, Московской городской онкологической больнице № 62, городских поликлиниках № 115 и 219. Первокурсники выполняют простые манипуляции, а студенты выпускных групп помогают в операционных отделениях, в отделениях анестезиологии и реанимации, рентгенологии, кабинетах лучевой диагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

«Мы отрабатываем навыки на фантомах, поэтому в больницах чувствуем себя уверенно, быстрее вливаемся в рабочий процесс. Нашей группе доверяли забор крови у пациентов, проведение спирометрии (исследование функции внешнего дыхания) и ЭКГ. Сложнее всего в учебе мне дается анатомия и фармакология, в этих дисциплинах много нюансов. И в целом в этой профессии нужно обладать багажом знаний и опыта. Медсестра и медбрат — специалисты, которые всегда готовы прийти на помощь людям», — уверен студент второго курса Степан Герасимов.

Как и Степан Герасимов, Софья Рамзаева мечтает стать врачом. Оба планируют учиться в вузе, параллельно работая медсестрой и медбратом в больницах.

«Благодаря колледжу я приду в вуз подготовленной, с медицинской практикой. Также здесь я убедилась в том, что сделала верный выбор. Обучение на врача долгое и сложное. А колледж позволяет ближе познакомиться с профессией, понять, твоя она или нет. Кроме того, медсестра ближе всех и к пациентам, и к врачам разного профиля. Во время работы можно определиться с будущей специализацией», — рассказала Софья Рамзаева.

Также востребованную специальность «сестринское дело» можно освоить еще в пяти учреждениях среднего профессионального образования столицы: медицинских колледжах № 1, 2, 6, 7 и Свято-Димитриевском училище сестер милосердия.

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