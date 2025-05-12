Турист «умер» на отдыхе и вернулся к жизни

Москвич Никита Чистокистов, отдыхавший в пятизвездочном отеле Adam & Eve Hotel в Анталии, находится в критическом состоянии после неудачного прыжка в воду. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, пережил клиническую смерть и сейчас подключен к аппарату ИВЛ.

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По предварительным данным, турист нырнул с пирса отеля. В результате сильнейшего удара у него диагностировали перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга, пробитое легкое.

После экстренной госпитализации у россиянина зафиксировали клиническую смерть, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас он находится в коме, перенес операцию, впереди еще как минимум одна.

Общая стоимость лечения оценивается в 20 тыс. долларов, однако, по словам родственников, страховая компания отказывается компенсировать расходы. Точные причины такого решения не уточняются.

Друзья пострадавшего утверждают, что табличка с запретом на прыжки появилась на пирсе лишь спустя несколько дней после инцидента. В отеле пока не прокомментировали ситуацию.