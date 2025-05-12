ИИ от Google научился ставить диагнозы по фото точнее врачей

Ferra.ru

Google разработала новую версию медицинского ИИ, способного ставить диагнозы по фото точнее опытных врачей.

ИИ научился ставить диагнозы по фото точнее врачей
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Система получила название Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) и построена на базе языковой модели Gemini 2.0 Flash, которая умеет обрабатывать текст и изображения.

AMIE обучена распознавать кожные заболевания, интерпретировать ЭКГ и анализировать лабораторные данные. В тестах система работала с обычными фотографиями, PDF-файлами и результатами анализов, что делает её универсальным инструментом для дистанционной диагностики.

Для проверки точности ИИ команда провела 105 симулированных консультаций с участием 25 актёров, изображавших пациентов. В каждом случае AMIE и реальные терапевты ставили диагнозы на основе фото и текста, а независимые эксперты оценивали их точность. В среднем, ИИ показал более высокие результаты, чем врачи, особенно на сложных снимках.

Однако разработчики признают, что такие тесты не полностью отражают реальную клиническую практику, и для массового использования AMIE потребуется дополнительное тестирование.

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