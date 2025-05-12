ИИ научился ставить диагнозы по фото точнее врачей

Google разработала новую версию медицинского ИИ, способного ставить диагнозы по фото точнее опытных врачей.

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Система получила название Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) и построена на базе языковой модели Gemini 2.0 Flash, которая умеет обрабатывать текст и изображения.

AMIE обучена распознавать кожные заболевания, интерпретировать ЭКГ и анализировать лабораторные данные. В тестах система работала с обычными фотографиями, PDF-файлами и результатами анализов, что делает её универсальным инструментом для дистанционной диагностики.

Для проверки точности ИИ команда провела 105 симулированных консультаций с участием 25 актёров, изображавших пациентов. В каждом случае AMIE и реальные терапевты ставили диагнозы на основе фото и текста, а независимые эксперты оценивали их точность. В среднем, ИИ показал более высокие результаты, чем врачи, особенно на сложных снимках.

Однако разработчики признают, что такие тесты не полностью отражают реальную клиническую практику, и для массового использования AMIE потребуется дополнительное тестирование.