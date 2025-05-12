Врачи спасли младенца с четырехкратным обвитием пуповиной

Ростовская область, 11 мая 2025. DON24.RU. Врачи областного перинатального центра приняли роды, в которых у ребенка было четырехкратное обвитие пуповиной. Как сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области, подобные ситуации встречаются лишь в 0,07% случаев.

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Во время беременности УЗИ показывало двукратное обвитие. Женщину допустили к родам, но в процессе ситуация осложнилась: врачи зафиксировали четырехкратное обвитие.

«Благодаря профессионализму и высокой готовности медперсонала удалось избежать кислородного голодания и провести роды без оперативного вмешательства. Роды принимали врач А. Е. Евсеев и акушерка Е. С. Фетисова», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

«Такие ситуации случаются нечасто, но мы всегда готовы к ним. Стационар третьего уровня отличается не только уровнем оснащения, но и профессионализмом команды, которая среагировала быстро, и в результате роды прошли абсолютно естественным путем и без вмешательств», – прокомментировал главный врач перинатального центра Ростовской области Максим Уманский.

В 2024 году ростовские врачи спасли малыша с шестикратным обвитием пуповиной.