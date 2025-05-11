Звезда реалити-шоу осталась в шоке от поставленного диагноза

У звезды американского реалити-шоу «Холостяк» Ханны Браун обнаружили две матки. О своем диагнозе она рассказала в подкасте актрисы и телеведущей Марии Менусос, запись которого опубликована на платформе Apple Podcasts.

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Браун заявила, что диагноз стал для нее настоящим шоком. Сейчас она только начинает разбираться в особенностях этого состояния и его возможном влиянии на фертильность.

«У меня двойная матка. Мне пока не делали диагностическую операцию, чтобы узнать, что со мной происходит», — призналась звезда телешоу.

По словам Браун, двойная матка — аномалия, которая встречается крайне редко и может осложнить беременность, однако известны случаи, когда женщины с таким диагнозом успешно рожали детей.

Ранее сообщалось, что популярной британской телеведущей Лоррейн Келли удалили женские половые органы. Келли уточнила, что операция необходима ей в качестве превентивной меры.