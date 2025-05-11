Нейрохирурги научились находить опухоль в мозге с помощью стекла и маркера

Российские нейрохирурги из Центра им. Н.Н. Бурденко создали «нейрохирургический визир» – устройство из прозрачной пластины, позволяющее точно определять расположение опухолей и других внутричерепных патологий. Эта разработка служит доступной альтернативой дорогим технологиям типа безрамной нейронавигации и VR-очков, обеспечивая аналогичную точность, но сокращая время подготовки с 30 до 5 минут. Метод особенно важен для клиник с ограниченными ресурсами, так как не требует сложного оборудования. Исследование, подтверждающее эффективность устройства, опубликовано в журнале Neurosurgical Review. О работе сообщает проект Neuronovosti.Ru из нашей экосистемы.

Нейрохирургическая операция начинается с доступа к патологическому очагу. Если доступ выполнен не там, возможны серьезные осложнения – дезориентация в ране, повреждение функциональных центров, неконтролируемое кровотечение, пропуск очага и другие осложнения. К сожалению, такое иногда происходит, поскольку голова непрозрачная; ошибиться на несколько сантиметров проще, чем кажется. Перенос проекции опухоли с предоперационных снимков на поверхность головы – творческая задача, для решения которой используют сложные компьютерные технологии: безрамная нейронавигация, VR-очки и т.п. Однако такая аппаратура стоит дорого и до сих пор есть далеко не во всех больницах. Логистика и настройка навигационных станций требует времени (около получаса).

Врачи Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко разработали и запатентовали предельно простую и доступную альтернативу. Новая технология определена авторами как «визуально-графическая навигация» и работает следующим образом.

Доктор берет «нейрохирургический визир» – устройство, представляющее собой прозрачную пластину из оргстекла с ручками и квадратным полем, и прикладывает к экрану компьютера. На экран выводят сагиттальные срезы головы пациента и уменьшают до границ квадратного поля. Маркером обводят внешний контур изображения головы, используя срединный сагиттальный срез. Прокручивают снимки до среза с патологическим очагом и обводят его границы. Итоговое изображение представляет собой уменьшенную копию томограммы пациента, которая геометрически подобна его/ее голове.

Визир располагают между врачом и пациентом, параллельно срединной плоскости головы последнего, и «прицеливаются», совмещая нарисованные и реальные контуры. После совпадения контуров визуализируют – непосредственно видят – проекцию очага, и переносят на кожу, например, с помощью лазерной указки.

Новый способ показал сопоставимую точность по сравнению с безрамной навигацией (золотой стандарт), при существенно большей скорости (5 против 30 мин). Результаты опубликованы в журнале Neurosurgical Review. Как отмечают авторы, изобретение может быть использовано при широком спектре интракраниальных патологий: гематомы, вне- и внутримозговые опухоли, каверномы, АВМ, абсцессы, инородные тела и др.

Интересно, что на данный момент «визир» представляет собой простейшее в мире оптическое устройство, не меняющее ход световых лучей – отсутствуют преломление, отражение, поляризация и другие подобные эффекты. Это просто – и это работает.