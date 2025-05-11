В Ираке растет число заражений вирусом ККГЛ

10 мая власти Иракского Курдистана подтвердили два случая заражения вирусом Крымской-Конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ), при этом один из заболевших — 45-летняя женщина из населённого пункта Шиладзе, расположенного в округе Аль-Амадия — скончалась после контакта с домашним скотом. Об этом сообщил министр здравоохранения автономного региона Саман Барзанджи.

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Смерть женщины стала первым летальным исходом от ККГЛ в провинции Дохук и в целом в Иракском Курдистане с начала 2025 года. Ранее, на прошлой неделе, был выявлен другой случай — инфекция подтвердилась у 42-летнего работника мясной лавки в Эрбиле. Эти эпизоды заставили медицинские и ветеринарные службы региона активизировать меры по санитарному контролю.

По информации, опубликованной в Shafaq News, с начала 2025 года на территории Ирака зарегистрировано 37 случаев заражения ККГЛ, из которых восемь закончились смертельно. Глава регионального Минздрава подчеркнул, что, учитывая динамику распространения вируса в других частях страны, появление заболевания в Курдистане было лишь вопросом времени. Он призвал фермеров и владельцев скота к соблюдению усиленных гигиенических мер, чтобы избежать новых случаев передачи инфекции.

Крымская-Конголезская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) — это острое вирусное заболевание, вызываемое одноимённым вирусом семейства Nairoviridae. Болезнь характеризуется внезапным началом, высокой температурой, общей интоксикацией и часто — тяжёлым геморрагическим синдромом. ВОЗ относит вирус ККГЛ к числу патогенов с высоким эпидемическим потенциалом.

Летальность от ККГЛ достигает 10–40%. Вирус легко передаётся через биологические жидкости. Специфической вакцины не существует, лечение — только симптоматическое.