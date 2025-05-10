Врачи достали из желудка россиянки комок волос весом в три килограмма

В Нижнем Новгороде хирурги удалили из желудка подростка трёхкилограммовый ком волос. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

В Нижегородской областной детской клинической больнице врачи провели уникальную операцию. Из желудка 17-летней пациентки хирурги извлекли гигантский трихобезоар — плотный ком волос весом три килограмма. Девушку прооперировал заведующий хирургическим отделением НОДКБ, главный внештатный детский хирург Минздрава Нижегородской области Евгений Рожденкин.

По словам медиков, подобные образования в желудке возникают в результате редкого психического расстройства — трихофагии, при котором человек систематически жует и глотает собственные волосы. В медицине это состояние известно как синдром Рапунцель — по аналогии с героиней сказки, известной своими длинными волосами. Чаще всего заболевание развивается у подростков, преимущественно у девушек.