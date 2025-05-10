Волгоградцам рассказали о том, как стресс влияет на пищеварение

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков отмечает, что многие недооценивают влияние стресса на ЖКТ. А ведь это состояние провоцирует боли в животе, спазмы, тошноту, запоры и диарею.

При тревоге активизируется симпатическая нервная система, из-за чего нарушается выработка желудочного сока и ферментов, а воспалительные реакции в кишечнике усиливаются.

Чтобы снизить риск заболеваний ЖКТ, врач рекомендует соблюдать режим питания, отдавать предпочтение легкой и теплой пище – бульонам, кашам, тушеным овощам. Также полезны для нервной системы орехи, бананы, рыба, овсянка, а для поддержки микробиоты – клетчатка и кисломолочные продукты. Важно избегать стимуляторов, таких как кофе и энергетики.

Если появляются симптомы воспаления ЖКТ, не стоит их игнорировать – при необходимости нужно обратиться к врачу, особенно в периоды повышенного стресса.