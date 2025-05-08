Какие растения заменяли лекарства в годы Великой Отечественной войны?

В годы Великой Отечественной войны медицина постоянно испытывала колоссальные трудности с медикаментами, в связи с чем новое развитие получили методы народной медицины. А сбор лекарственных растений стал делом государственного значения: многие «травки» стали альтернативой традиционным фармацевтическим препаратам и активно использовались на фронте и в госпиталях.

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Объём заготавливаемого растительного сырья в годы войны вырос многократно, постоянно охватывались новые районы. Если до войны география заготовок ограничивалась, в основном, центральными регионами страны, то после 1941 года большая работа по данному направлению была организована в Сибири. Сбором дикоросов, в основном, занимались женщины и дети, на местах сырьё у них принимали аптеки. В тылу создавались лаборатории, где из местных ресурсов вырабатывались препараты.

Какие растения были наиболее востребованы и помогали спасать жизни? Прежде всего, многие источники (пресс-служба Минприроды России, сайт Томского областного краеведческого музея) называют торфяной мох. Он применялся в качестве перевязочного материала: помимо антибактериального и ранозаживляющего действия, медики обратили внимание на его способность впитывать в шесть раз больше жидкости, чем вата.

Источником нескольких ценных веществ стала и берёза: из берёзовых почек фармацевты производили мазь для обработки ран, гнойников, обморожений, средство на основе коры берёзы применялось при чесотке.

Для борьбы с дефицитом витамина С производили настой из сосновой хвои – его даже доставляли бойцам на передовую. Кроме этого, препараты из хвои применялись для лечения заболеваний дыхательных путей.

А уже в 1942 году омские учёные начали производить концентрат витамина С из шиповника, который, как известно, является лидером по содержанию этого ценного нутриента.

Плоды боярышника помогали компенсировать острый недостаток сердечно-сосудистых препаратов. Спиртовой экстракт плодов боярышника назначался при болях в сердце, нарушениях сна, повышенной нервной возбудимости.

Томские учёные в это время активно изучали свойства пустырника. Спиртовый экстракт оказался действенным седативным, гипотензивным средством, снижающим боли в сердце, в том числе, при лёгких формах стенокардии и слабо выраженной сердечной недостаточности.

В период Великой Отечественной войны во многих случаях пустырник стал альтернативой дефицитной лекарственной валерианы, произраставшей на ограниченном пространстве европейской территории нашей страны.

Кроме этого активно применялись в медицинской практике цветы ромашки и календулы, крапива, пижма, полынь, подорожник, плоды рябины, чага и ряд других.

Многие направления работы по изучению свойств лекарственных растений получили дальнейшее развитие в послевоенные годы, а сделанные открытия используются в современной фармацевтике.