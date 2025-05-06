В России появился инновационный препарат для борьбы с ожирением

Отечественная разработка препарат Седжаро (действующее вещество - тирзепатид) поступил в гражданский оборот, сообщили в компании-разработчике. Российское лекарство - это аналог Мунджаро, популярного препарата американской компании Elli Lilly, который считается прорывом в области борьбы с избыточным весом и особенно с опасным висцеральным ожирением.

Именно висцеральный жир, окутывающий буквально все внутренние органы, включая сердце, эндокринологи называют наиболее опасной формой избыточного веса. Жировая ткань выступает в роли отдельного эндокринологического органа, производя определенные вещества, вызывающие хроническое воспаление в организме, повреждающее сосуды. Как результат - развиваются многочисленные недуги, включая сахарный диабет второго типа, растет риск гипертонии, инсульта, инфаркта.

Действующее вещество препарата - тирзепатид - активирует рецепторы двух ключевых инкретиновых гормонов, уменьшая тягу к высококалорийной пище и способствуя расщеплению жировых отложений, в том числе, в области талии.

"Проблема ожирения приобрела масштабы глобальной эпидемии, серьезно угрожающей здоровью населения. Каждый день мы сталкиваемся с новыми случаями метаболических нарушений, которые приводят к развитию тяжелых заболеваний и сокращению продолжительности жизни. Инновационные решения в борьбе с ожирением востребованы в нашей стране, а благодаря ценовой политике лечение опасного заболевания становится доступнее для пациентов", - прокомментировал глава компании-разработчика Петр Родионов.

Специалисты предупреждают: тирзепатид - это рецептурный препарат, терапия им должна назначаться врачом, самолечение может нанести вред здоровью.