Хирурги спасли пациентку с редкой болезнью Виллебранда

В Екатеринбурге прооперировали 47-летнюю пациентку с редкой генетической болезнью Виллебранда: врачи устранили две опасные аневризмы артерий головного мозга, каждая из которых угрожала жизни пациентки.

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При таком недуге возникают спонтанные кровотечения, человек нуждаются в постоянных переливаниях и находятся под наблюдением гематологов.

Женщина поступила в ГКБ №40 с симптомами инсульта. Обследование выявило внутримозговое кровоизлияние из-за разрыва аневризмы базилярной артерии - этот важнейший сосуд снабжает кровью задние отделы мозга. При этом из-за врожденной генетической аномалии любое хирургическое вмешательство грозило неконтролируемым кровотечением.

«Прямо в ходе операции в нашей экспресс-лаборатории был выполнен комплексный анализ пробы кров пациентки, позволивший оценить систему свертывания. По его результатам мы поняли, что риска кровотечения в данном случае нет, и предостерегли коллег от введения препаратов, повышающих свертываемость крови, что грозило бы тромботическими осложнениями», — рассказал завотделением СОКБ №1, врач-гематолог Петр Бочкарев.

Осложнила и без того непростое положение вторая аневризма - ее обнаружили в правой средней мозговой артерии. С учетом ее формы и положения пришлось проводить открытую операцию - а это еще повышало риски для пациентки с нарушением свертываемости крови.

Во время второй операции также проводился непрерывный мониторинг. Для профилактики разрыва аневризмы было выполнили ее клипирование: приток крови к аневризме прекращается с помощью накладывания клипсы.

Обе операции прошли успешно. Не 11-е сутки пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.