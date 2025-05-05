У спортсмена обнаружили рак кишечника благодаря одному симптому

В США у 47-летнего спортсмена Маркуса Вендлинга врачи обнаружили рак прямой кишки, который проявлялся всего одним симптомом. Его историю рассказало издание El Español.

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Как отметил Вендлинг, он несколько дней в неделю занимался триатлоном и всегда тщательно следил за здоровьем. В семье американца не было случаев рака прямой кишки. Однажды у спортсмена появилась кровь в стуле, поэтому он прошел колоноскопию, благодаря которой и нашли злокачественное новообразование. Данный симптом был у Вендлинга единственным.

Мужчине сделали операцию, которая продлилась пять часов. Медики сделали отверстие в кишечнике и присоединили к нему мешок для сбора кала. Кроме того, он прошел курс химиотерапии. Как во время лечения, так и после него спортсмен, находящийся сейчас в ремиссии, продолжал заниматься триатлоном.

Ранее в США медики пять лет игнорировали симптомы рака кишечника у женщины. Врачи списали все ее жалобы на послеродовые проблемы.