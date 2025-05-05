Врачи провели редкую операцию ради спасения мужчины

В Кузбассе провели редкую операцию, чтобы сохранить жизнь и здоровье мужчины, которому грозил инсульт.

© Vse42.ru

В Кузбассе выполнили операцию, которых в России проводят не более 500 в год. Она потребовалась 51-летнему жителю Осинников.

Мужчина страдал от аритмии и склонности к образованию тромбов, однако кроворазжижающие препараты ему были противопоказаны. Это с большой вероятностью могло привести к инсульту. Тогда было решено провести хирургическое вмешательство.

«‎Чтобы избежать сосудистой катастрофы, пациенту провели редкую операцию – имплантировали окклюдер ушка левого предсердия», – рассказал 5 мая министр здравоохранения Кузбасса Денис Беглов в своем Telegram-канале.

Устройство не позволит образовываться тромбам, что сохранит здоровье мужчины.

В Минздраве отметили, что вмешательство провели малоинвазивным методом, что позволило пациенту быстро пойти на поправку.