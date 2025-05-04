Министр здравоохранения рассказал о внедрении ИИ в медицину
В каждом регионе страны работает уже не менее 3-4 систем с использованием ИИ. Они применяются для анализа медицинских изображений, поддержки принятия врачебных решений и обработки данных диагностических исследований. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы участников открытой лекции марафона "Знание. Первые".
Михаил Мурашко подчеркнул, что заключения ИИ - не диагноз, а только помощь врачу в обработке информации и принятии решения.
«В каждом нашем субъекте сегодня работает не менее 3-4 программ с искусственным интеллектом. Это описание снимков, помощь в поддержке принятия решений и анализе данных определенных приборов. Поэтому у ИИ при внедрении в систему здравоохранения очень большие перспективы», — отметил министр.
Мурашко рассказал, что активно технологии с применением ИИ стали развиваться во время пандемии: только за один год количество телемедицинских консультаций выросло в пять раз. И сейчас в телемедицину внедряются новые решения. Например, оснащаются цифровым оборудованием новые ФАПы - благодаря этому жители сельской местности при необходимости могут получить онлайн-консультацию со специалистами из любой больницы.
Еще одно важное направление - использование персональных медицинских помощников, которые при обработке данных также используют ИИ. Министр заявил, что эти устройства - ключевая составляющая долголетия.
«Вам даны определенные возможности от природы. Дальше вы сами формируете свое здоровье в течение жизни. Однако такие персональные медицинские помощники помогают понять, что вашему организму полезно или вредно», — объяснил министр.