Министр здравоохранения рассказал о внедрении ИИ в медицину

В каждом регионе страны работает уже не менее 3-4 систем с использованием ИИ. Они применяются для анализа медицинских изображений, поддержки принятия врачебных решений и обработки данных диагностических исследований. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы участников открытой лекции марафона "Знание. Первые".

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Михаил Мурашко подчеркнул, что заключения ИИ - не диагноз, а только помощь врачу в обработке информации и принятии решения.

«В каждом нашем субъекте сегодня работает не менее 3-4 программ с искусственным интеллектом. Это описание снимков, помощь в поддержке принятия решений и анализе данных определенных приборов. Поэтому у ИИ при внедрении в систему здравоохранения очень большие перспективы», — отметил министр.

Мурашко рассказал, что активно технологии с применением ИИ стали развиваться во время пандемии: только за один год количество телемедицинских консультаций выросло в пять раз. И сейчас в телемедицину внедряются новые решения. Например, оснащаются цифровым оборудованием новые ФАПы - благодаря этому жители сельской местности при необходимости могут получить онлайн-консультацию со специалистами из любой больницы.

Еще одно важное направление - использование персональных медицинских помощников, которые при обработке данных также используют ИИ. Министр заявил, что эти устройства - ключевая составляющая долголетия.