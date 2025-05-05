Двухметровая акула напугала туристов у побережья Антальи

АНКАРА, 5 мая. /ТАСС/. Акула была замечена вблизи берега в районе Коньяалты в Анталье, который является одним из наиболее загруженных туристических районов города. Как сообщил телеканал TGRT со ссылкой на очевидцев, акула достигала около 2 м в длину.

В настоящее время температура воды в Анталье еще достаточно низкая, и купающихся довольно мало. Однако отдыхавшие на пляже местные жители и туристы испугались, а те из них, кто зашел в море, вышли из воды. Некоторые из отдыхающих начали бросать в акулу камни, чтобы отпугнуть ее от берега, а также предупреждали других не входить в воду.

Это не единичный случай, когда у берегов Антальи и в регионах западнее от этого города видели акул. Как отмечают специалисты, это акулы вида катран, и они не представляют прямой опасности для человека. Их появление в этот период года в водах на юго-западе Турции не является аномалией, поскольку в этом регионе животные размножаются.