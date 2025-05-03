В Госдуме предложили расширить программу вакцинации от клещевого энцефалита

В России нужно расширить программу бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита. Об этом ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

© Газета.Ru

Парламентарий пояснил, что программу нужно расширить таким образом, чтобы помощь могли получить граждане, проживающие в не признанном опасным по уровню распространения клещевого энцефалита районе. Сейчас бесплатную вакцину могут получить не все россияне.

«Например, она положена детям и взрослым, проживающим в эндемичных регионах, то есть в тех, где зафиксированы случаи заболевания клещевым энцефалитом среди местного населения или диких животных», — сказал депутат.

Леонов добавил, что данная инициатива может положительно отразиться на укреплении общественного здоровья, а также минимизирует риски выявления серьезных заболеваний.

В феврале врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, что с наступлением весны в России повышается риск стать жертвой клещевого энцефалита – опасного вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека и грозящего самыми печальными последствиями. Важно заранее продумать меры профилактики и защитить свое здоровье, а самым эффективным инструментом для этого является вакцинация, отметила специалист.