Минздрав обновил список профессиональных заболеваний

Список профессиональных заболеваний не обновляли с 2012 года, но изменений в нем немного — внесли злокачественные опухоли, бронхиальную астму и хронический ларингит.

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Минздрав России утвердил новый перечень профессиональных заболеваний, он вступит в силу 1 сентября. Сейчас действует документ от 27 апреля 2012 года.

В список добавили смешенную бронхиальную астму и хронический ларингит, развивающиеся у работников с повышенной нагрузкой на голосовой аппарат — 20 и более часов в неделю.

Также в список включили злокачественные новообразования, возникающие под воздействием химических, физических, биологических факторов на рабочем месте.

Из списка исключили прогрессирующую близорукость — ее причинами считали повышенное зрительное напряжение на работе.

К профессиональным заболеваниям относят острые реакции организма и хронические патологии, возникающие или усугубляющиеся на фоне условий труда.

Врач Варвар Ылахова ранее рассказывала, с какими проблемами сталкиваются люди на работе, а психолог Сергей Лунюшин делился причинами профессионального выгорания.