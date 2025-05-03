Минздрав обновил список профессиональных заболеваний

Прогрессирующую близорукость исключили из списка профессиональных заболеваний
Список профессиональных заболеваний не обновляли с 2012 года, но изменений в нем немного — внесли злокачественные опухоли, бронхиальную астму и хронический ларингит.
Минздрав России утвердил новый перечень профессиональных заболеваний, он вступит в силу 1 сентября. Сейчас действует документ от 27 апреля 2012 года.
В список добавили смешенную бронхиальную астму и хронический ларингит, развивающиеся у работников с повышенной нагрузкой на голосовой аппарат — 20 и более часов в неделю.
Также в список включили злокачественные новообразования, возникающие под воздействием химических, физических, биологических факторов на рабочем месте.
Из списка исключили прогрессирующую близорукость — ее причинами считали повышенное зрительное напряжение на работе.
К профессиональным заболеваниям относят острые реакции организма и хронические патологии, возникающие или усугубляющиеся на фоне условий труда.
Врач Варвар Ылахова ранее рассказывала, с какими проблемами сталкиваются люди на работе, а психолог Сергей Лунюшин делился причинами профессионального выгорания.