Врачи спасли пациента с релаксацией купола диафрагмы

В Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа рассказали, что хирурги Сургутской травматологической больницы спасли пациента с релаксацией купола диафрагмы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства Романа Паськова.

«Это редкое состояние, при котором мышца теряет способность сокращаться», — написал чиновник.

По его словам, хирургическое вмешательство было единственным методом лечения в данном случае.

После проведения малоинвазивной торакоскопии пациент пошёл на поправку, добавил Паськов.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецком филиале Кузбасского кардиодиспансера впервые провели уникальную операцию пациентке с редкой патологией.