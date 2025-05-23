Влияние эндокринных заболеваний на органы зрения

Глаза, как известно, — зеркало души. Но не так часто мы вспоминаем, что они — ещё и индикатор здоровья, в том числе эндокринного. Наша эндокринная система — сложная сеть желёз, регулирующих выработку гормонов. Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал «Рамблеру», как эндокринные заболевания могут влиять на наши глаза и зрение, и какие меры следует предпринять для сохранения здоровья.

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Сахарный диабет

Это — одно из самых распространённых в мире эндокринных заболеваний, которое оказывает существенное влияние на органы зрения. Хронически повышенный уровень сахара повреждает мелкие кровеносные сосуды по всему организму, в том числе и в глазах. Это приводит к развитию диабетической ретинопатии, которая, в свою очередь, может стать причиной слепоты у людей трудоспособного возраста. Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог, офтальмохирург

Диабетическая ретинопатия проявляется в виде различных изменений в сетчатке: это и микроаневризмы (выпячивания стенок сосудов), и отеки, и кровоизлияния, неоваскуляризация (образование хрупких сосудов). Подобные изменения могут привести к нарушению кровоснабжения сетчатки, отслойке сетчатки и глаукоме. Также у пациентов с диабетом чаще встречаются нарушения рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) и сухость глаз, увеличивается риск развития глаукомы и катаракты.

Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи, и нарушения в её работе — как в сторону избыточной (гипертиреоз), так и недостаточной (гипотиреоз) функции — могут оказывать негативное влияние на органы зрения. При гипертиреозе (например, при болезни Грейвса или диффузном токсическом зобе) часто развивается эндокринная офтальмопатия — комплекс изменений в тканях, окружающих глазное яблоко. Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог, офтальмохирург

Эндокринная офтальмопатия может проявляться в виде экзофтальма (пучеглазия — выпячивание глазного яблока вперёд), ретракции век (поднятие верхнего века и опущение нижнего века, что создаёт впечатление «испуганного» взгляда), отёчности и покраснения век и конъюнктивы, двоения в глазах (диплопии), повышенной чувствительности к свету (фотофобии), сухости глаз, сдавления зрительного нерва (в тяжёлых случаях может приводить к ухудшению зрения).

Лечение заболеваний щитовидной железы, направленное на нормализацию гормонального фона, и своевременное обращение к офтальмологу позволяют уменьшить проявления эндокринной офтальмопатии и сохранить зрение.

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Заболевания гипофиза

Опухоли гипофиза, особенно крупные, могут оказывать давление на зрительный нерв и хиазму (перекрёст зрительных нервов), что приводит к нарушению зрения. Наиболее частыми проявлениями поражения зрительного нерва при опухолях гипофиза являются: сужение полей зрения, уменьшение периферического зрения, снижение остроты зрения, нарушение цветового восприятия, двоение в глазах (диплопия). Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог, офтальмохирург

Своевременная диагностика и лечение опухолей гипофиза (хирургическое удаление, лучевая терапия, медикаментозная терапия) позволяют предотвратить дальнейшее ухудшение зрения и восстановить зрительные функции.