Девочка попала на операционный стол из-за падения качелей

Тяжелую травму получила недавно в Одинцово 10-летняя девочка, которая вместе с ровесницей качалась на качелях на улице Маршала Крылова. В какой-то момент трос оборвался, и школьницы упали на покрытие площадки.

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Как выяснил «МК», один ребенок получил серьезные травмы – ей раздробило большеберцовую кость, врачи зафиксировали оскольчатый перелом. Случай не из простых, девочка перенесла операцию, теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Как сообщили «МК» лица, обслуживавшие площадку, качели в очередной раз восстановили. На них регулярно происходят нарушения правил эксплуатации – на дворовый аттракцион громоздятся по 4-5 человек. На такую массу подвесной механизм, очевидно, не рассчитан. Жители подтвердили, что ремонт – не редкость для этих качелей, подвергающимся чрезмерным нагрузкам. Однако многие вспомнили советское время и посетовали на ненадежность и небезопасность современных решений.