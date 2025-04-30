Эксперт ответил, на каком уровне находится сердечно-сосудистая хирургия в РФ

Направление сердечно-сосудистой хирургии в России находится на высоком уровне, а искусственный интеллект никогда не заменит профессию врача. Об этом заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

"Сегодня сердечно сосудистая хирургия в нашей стране стоит на высочайшем уровне. <...> Я думаю, что через 25 лет российская медицина кардинально изменится, но при этом главным действующим лицом как был, так и останется лечащий врач", - сказал он в ходе Федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Бокерия добавил, что искусственный интеллект в будущем не заменит профессию врача.

"Полноценнее мозгов человека ничего природа за тысячелетия не создала", - отметил Бокерия.

Просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля во всех федеральных округах России. Мероприятие посвящено Великой Победе.

ТАСС - официальный информационный партнер марафона.