В Казахстане провели уникальную операцию по пересадке почки

12-часовую операцию по тройной перекрестной пересадке почки провели в Казахстане. Это одно из самых сложных медицинских вмешательств. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги врачей, сообщает «МИР 24.

«Для нас это огромное счастье, честно сказать, мы даже не ожидали, что наш ежедневный труд может быть так высоко оценен. Это соответственно простимулирует нас на дальнейшее успех, и конечно, будет особенно для молодежи стимулом идти дальше вперед и достигать каких-то новых высот.

Болатбек Баймаханов, главный хирург республики, лично руководил этой операцией. Коллектив провел три донорские пересадки почек между пациентами, которые были несовместимы со своими родственниками по показаниям.

Президент поздравил Национальный научный центр хирургии имени Сызганова и вручил благодарственное письмо. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан входит в число шести стран мира, где проводят столь сложные трансплантационные операции.