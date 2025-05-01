Минздрав планирует облегчить работу врачей

Медработники, особенно врачи, являются самым дорогим и трудновоспроизводимым ресурсом сферы здравоохранения в РФ. В последние годы ведется процесс, направленный на освобождение врачей от непрофильной или административной работы, сообщила ТАСС директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова.

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Ранее ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ сообщал, что немедицинские задачи, такие как заполнение документов, ведение учета, занимают у врачей в среднем от 2% до 50% рабочего времени в зависимости от региона.

«‎В последние годы под руководством Минздрава России мы вместе с главными врачами и региональными министрами активно перестраиваем процессы в медицинских организациях таким образом, чтобы максимально освободить врачей от непрофильной или административной работы. Это обзвоны пациентов, приглашения на консультации, диспансеризации, выписка направления на анализы и многое другое, делегируя эту работу среднему медицинскому и немедицинскому персоналу», — сказала она.

Кобякова добавила, что медицинские работники, особенно врачи, являются самым дорогим и трудновоспроизводимым ресурсом сферы здравоохранения.

По ее словам, цифровые инструменты, в том числе с применением искусственного интеллекта (роботизированные системы, голосовые помощники, система поддержки и принятия врачебных решений), играют важную роль в упрощении работы специалистов здравоохранения.