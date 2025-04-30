Какие продукты запрещено употреблять при анемии

Анемия или малокровие — это несамостоятельное заболевание, возникающее при снижении уровня гемоглобина в крови, приводящее к повышенной усталости, падению артериального давления, сухости кожи и выпадению волос. По мнению врача-кардиолога Татьяны Романенко, чаще всего анемия связана с недостатком железа в организме и для ее устранения следует разнообразить рацион рядом продуктов. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Анемия развивается по нескольким причинам: железо не поступает в организм и будет, так называемая, железодефицитная анемия, или железо поступает, но оно не усваивается, потому что нет необходимых составных частей, допустим, фолиевой кислоты, витамина B9, B12. Также влияет повышенные траты организма. Зачастую анемия может служить диагностическим маркером для выявления основной причины плохого самочувствия», — напомнила врач.

По словам Романенко, анемия чаще проявляется у девушек в период обильных месячных, при коротких менструальных циклах или недостаточном питании, а также при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом и при геморрое. Однако поставить точный диагноз специалисты могут только изучив анализы пациента, главным из которых является исследование крови на уровень эритроцитов, гемоглобина и ретикулоцитов.

Если выявленная проблема будет связана с недостатком железа, то будет назначено медикаментозное лечение, к тому же пациенту придется изменить и пищевые пристрастия, поскольку, например, яйца, кофе, чай, молочка и богатые крупноволокнистой клетчаткой продукты значительно замедляют усвоение железа, при этом лучше всего восполняет его дефицит лишь красное мясо, морепродукты, а также злаковые, бобовые и грибы.