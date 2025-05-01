Мурашко сообщил о развитии ОМС

По ОМС за последние несколько лет стали доступными 300 видов медпомощи
Более 300 видов медицинской помощи стали доступными по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) за последние несколько лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Мы помощь, которую оказывали из средств федерального бюджета, теперь погрузили в финансирование из средств обязательного медицинского страхования. То есть это становится доступным в финансовом плане в том числе для региональных больниц. Мы за последние годы передали из объема финансирования федерального только за счет бюджетных денег в средства ОМС более 300 видов помощи», — рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
Кроме того, Мурашко добавил, что в РФ объем оказания пациентам высокотехнологичной помощи достиг более 1,5 млн случаев в год.
«Это очень высокие цифры. Это не стало сегодня уже какой-то элитарной медициной, а именно пошло уже распространение в центры городские, республиканские, областные», — уточнил он.