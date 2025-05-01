Мурашко сообщил о развитии ОМС

Более 300 видов медицинской помощи стали доступными по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) за последние несколько лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Мы помощь, которую оказывали из средств федерального бюджета, теперь погрузили в финансирование из средств обязательного медицинского страхования. То есть это становится доступным в финансовом плане в том числе для региональных больниц. Мы за последние годы передали из объема финансирования федерального только за счет бюджетных денег в средства ОМС более 300 видов помощи», — рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Кроме того, Мурашко добавил, что в РФ объем оказания пациентам высокотехнологичной помощи достиг более 1,5 млн случаев в год.