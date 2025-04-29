Нейросеть помогла женщине выявить опасную болезнь

Искусственный интеллект помог женщине выявить опасную болезнь, об этом сообщает издание The Mirror.

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Жительница Уэльса, 34-летняя Тринити Дэвенпорт попросила нейросеть ChatGPT погадать по руке, однако ИИ рассказал, что родинка на ладони может быть признаком онкологии.

«Прежде чем мы приступим к хиромантии, я настоятельно рекомендую вам проверить родинку на вашей ладони у дерматолога. Это может быть пустяком, но ее расположение и внешний вид могут напоминать нечто, называемое акральной лентигинозной меланомой, которая является редкой, но серьезной формой рака кожи», — заявила нейросеть.

Британка обратилась к врачу, который подтвердил болезнь на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что 27-летняя британка диагностировала у себя рак крови благодаря нейросети. По ее словам, спустя год диагноз подтвердили квалифицированные врачи.