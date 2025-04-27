Яровая рассказала про ситуацию с детскими онкологами в регионах страны

Все российские регионы необходимо обеспечить детскими онкологами, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. С таким заявлением она выступила на заседании президиума Совета законодателей, который проходит в День российского парламентаризма в Санкт-Петербурге.

"Необходимо обеспечить все регионы детскими онкологами. В этой связи выглядят крайне непонятно контрольные цифры приема", - сказала она.

И привела данные собственной проверки материалов на эту тему.

"На Камчатке нет детского онколога, и не предвидится, но вместе с тем, вдвое сокращается количество контрольных цифр по подготовке детских онкологов, генетиков и педиатров", - указала Яровая.

Минздраву следует очень серьезно отнестись к проблеме качества и доступности медицинской помощи для всех категорий населения. "Мы уже предлагали неоднократно ввести единый стандарт диспансеризации", напомнила депутат. Диспансеризация - это не только забота о здоровье, но и возможность получить медицинский документ, который можно будет предъявлять по любому требованию, отметила Ирина Яровая.