Как изменилась статистика выживаемости пациентов с раком в РФ

За счет проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями в России число пациентов, которые живут более пяти лет с этим диагнозом, увеличилось на 9%. Об этом в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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«‎Почти на 9% выросло количество пациентов, которые живут более пяти лет с момента установления онкологического диагноза. Это колоссальный успех в борьбе с таким тяжелым заболеванием», — сказал он.

Мурашко добавил, что благодаря данному проекту удалось кардинально изменить инфраструктуру, обеспечить ее современным оборудованием, а также повысить технологичность и эффективность работы.

Министр также подчеркнул, что в области диагностики и лечения онкологических заболеваний наблюдаются значительные успехи.