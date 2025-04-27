Пенсионер после инсульта забыл родной язык и заговорил на датском

Неожиданные и необычные изменения произошли у 67-летнего Рахми Карадемира после инсульта. Новый язык оказался не случайным: мужчина действительно его знает и 20 лет использовал в жизни, только вот последние 10 лет он говорил только на родном турецком. Что привело к таким необычным переменам и что с турком сейчас — рассказываем.

© Секрет Фирмы

Всё началось с операции на колене. Через два дня после неё у Карадемира ослабли правая рука и нога и появились нарушения речи.

Медики выяснили, что виною этому тромб, который закупорил одну из крупных артерий в левой части мозга.

В итоге мужчине пришлось перенести ещё одну операцию — по удалению тромба. И она прошла успешно — неврологические симптомы быстро стали исчезать.

Только вот пациент вдруг совершенно забыл, как говорить на родном турецком языке. После операции он стал говорить только на датском.

«В медицинской литературе описаны редкие случаи, когда у людей, владеющих несколькими языками, в результате инсульта один язык теряется, а другой неожиданно активизируется», — рассказал «Анадолу» профессор Гекхан Оздемир.

Однако для реабилитации после инсульта важна возможность говорить хотя бы на одном языке, добавил он.

При этом Карадемир всё ещё понимает по-турецки.

«Я понимаю турецкий, но не могу говорить. Пытаюсь вспомнить слова, напрягаю память. Надеюсь, скоро все пройдет. Датский язык в голове, а турецкий совсем не вспоминается», — объяснил мужчина.

С частью родственников он может говорить на датском. Например, его знают дочери мужчины.

Похожий случай

Аналогичное пришлось пережить 17-летнему голландцу. Парню под анестезией делали операцию на колене. Когда он очнулся, мог говорить и понимать только на английском языке, который учил в школе.

При этом парень изъяснялся с голландским акцентом. Через сутки он снова заговорил на родном языке.