Терапия препаратом от болезни Бехтерева станет доступнее

Пациенты из 45 российских регионов в ближайшее время готовятся получить лекарственный препарат "Сенипрутуг", применяемый для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пироговского университета Минздрава России.

"На примере болезни Бехтерева мы предложили абсолютно новый принцип действия препарата. Он таргетно уничтожает клетки иммунной системы, вызывающие болезнь, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов. Аналогов в мире пока нет", - сказал ректор Пироговского университета Минздрава России Сергей Лукьянов, чьи слова привели в пресс-службе.

Уточняется, что в ближайшее время терапию начнут применять в Республике Коми, Карелии, Дагестане, Якутии, Татарстане, Московской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях и других регионах.

Лекарство вводится внутривенно в медицинских учреждениях строго под наблюдением врача, а решение о назначении принимает лечащий ревматолог. При этом оно настроено именно на причину заболеваний, а не на симптомы, у многих пациентов наступает ремиссия на время действия препарата. Побочные эффекты отсутствуют. Аналогов "Сенипрутуга" в мире нет, Россия стала первой страной в мире, разработавшей подобное лекарство.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией "Биокад" и зарегистрирован Минздравом России 24 апреля 2024 года.