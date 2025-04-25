Терапию препаратом от болезни Бехтерева получат пациенты из 45 регионов РФ

ТАСС

Пациенты из 45 российских регионов в ближайшее время готовятся получить лекарственный препарат "Сенипрутуг", применяемый для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пироговского университета Минздрава России.

Терапия препаратом от болезни Бехтерева станет доступнее
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"На примере болезни Бехтерева мы предложили абсолютно новый принцип действия препарата. Он таргетно уничтожает клетки иммунной системы, вызывающие болезнь, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов. Аналогов в мире пока нет", - сказал ректор Пироговского университета Минздрава России Сергей Лукьянов, чьи слова привели в пресс-службе.

Уточняется, что в ближайшее время терапию начнут применять в Республике Коми, Карелии, Дагестане, Якутии, Татарстане, Московской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях и других регионах.

Лекарство вводится внутривенно в медицинских учреждениях строго под наблюдением врача, а решение о назначении принимает лечащий ревматолог. При этом оно настроено именно на причину заболеваний, а не на симптомы, у многих пациентов наступает ремиссия на время действия препарата. Побочные эффекты отсутствуют. Аналогов "Сенипрутуга" в мире нет, Россия стала первой страной в мире, разработавшей подобное лекарство.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией "Биокад" и зарегистрирован Минздравом России 24 апреля 2024 года.

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