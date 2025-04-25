Почему люди стали уязвимее перед инфекциями

С момента пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году, по всему миру наблюдается стремительный рост количества случаев заражения различными инфекционными заболеваниями: корью, менингитом или желтой лихорадкой. Этому поспособствовало снижение коллективного иммунитета, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, как приостановить распространение вирусных инфекций и увеличить защищенность населения.

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Сдержать резкий рост различных вирусных и инфекционных болезней сможет только возобновление массовой вакцинации людей, которая серьезно просела в момент пандемии 2020 года, считает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Во время первой волны коронавирусной инфекции, программы иммунизации от других вакциноконтролируемых инфекций (кори, паротитов, менингита, столбняка или дифтерии) значительно сократились, из-за чего сейчас повсеместно наблюдаются вспышки заболеваемости, вне зависимости от сезона. Поэтому необходимо восстановить прежний уровень вакцинации населения и решить проблему с нехваткой компонентов для производства эффективной вакцины от вирусных болезней, — считает эксперт.

Однако «тормозить» этот процесс может нежелание подавляющего большинства населения ставить прививки или ревакцинироваться, отметил Крючков.

Не только нехватка вакцин и компонентов для их разработки сегодня влияет на возросшую заболеваемость, но и человеческий фактор. Коллективный иммунитет, сформировавшийся после пиковых волн коронавируса, уже давно ослаб, а число «антипрививочников», которые не хотят вакцинироваться сами и вакцинировать своих детей, негативно влияет на статистику заражения инфекционными болезнями, — пояснил иммунолог.

По мнению врача, многие инфекционные заболевания требуют высокого уровня коллективного иммунитета, чтобы не допускать вспышек заболеваемости и активного распространения.

Даже незначительное снижение числа привитых приведет к резкому росту заболеваемости, а после пандемии коронавируса с каждым годом количество вакцинированных и ревакцинированных сокращается. Поэтому сейчас необходимо проводить работу с людьми для повышения уровня защиты и продолжать работать над качеством вакцин, снижая их реактогенность и побочные свойства, — сказал Крючков.

Наряду с уже привычными вирусами, в этом году люди могут столкнуться еще и с агрессивным распространением холеры. Специалист объяснил «ВМ», насколько опасен этот вирус и есть ли способы предотвратить вспышку заболеваемости.