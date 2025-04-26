Эксперт ответила, удалось ли предотвратить распространение холеры в России

Распространение холеры на территории России удалось предотвратить – эксперт
Распространение холеры на территории России удалось предотвратить. Об этом журналистам сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Федеральный проект «Санитарный щит – безопасность для здоровья» призван противодействовать биологической угрозе, в том числе распространению холеры. И система в очередной раз показала свою эффективность благодаря слаженной работе многих ведомств. Для достижения такой слаженности были организованы постоянные тренировки и учения. Неоднократно проверенный и отработанный на особо опасных инфекциях, таких как брюшной тиф, оспа обезьян, холера и других заболеваниях, механизм работы, оперативно и эффективно сработал и в этот раз, что позволило не допустить распространение холеры, завезенной из Индии. Прежде всего, был оперативно выявлен первый турист из Индии, симптомы холеры у которого развились уже дома, в Подмосковье. Благодаря оперативной работе специалистов Роспотребнадзора, в кратчайшие сроки были обследованы все контакты пациента, включая пассажиров, которые возвращались с ним одним бортом, и тех с кем он взаимодействовал уже в России», – говорится в сообщении.
Как отмечается, в работу включились региональные отделы Роспотребнадзора. Благодаря их круглосуточной работе по отслеживанию и обследованию контактных лиц по специально разработанному алгоритму, был выявлен вторичный случай холеры в Воронежской области.
«Второй пациент возвращался вместе с первым инфицированным одним бортом. Таким образом, удалось предотвратить распространение холеры на территории нашей страны. Следует отметить то, что в теплое время года завоз холеры в страну несет в себе повышенные риски распространения холерного вибриона в случае его попадания в естественные водоемы. Многократно отработанный алгоритм на целом ряде инфекций еще раз в режиме реального времени подтвердил и доказал свою действенность», – говорится в материале.