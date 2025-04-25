Врач-косметолог сообщила о росте случаев аллергических заболеваний

Говорит Москва

Вероятно, это связано с падением иммунитета.

Врач объяснила рост случаев аллергических заболеваний
© РИА Новости

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Мороз.

«К сожалению, это всё норма. У нас аллергических пациентов сейчас стало намного больше, нежели даже несколько лет назад. Наверное, это связано с тем, что иммунитет упал. Когда страдает иммунитет, страдает вообще вся система. Ну и в принципе, когда аллергическая реакция и на пыль, и на животных, и на берёзу, и на растения, то в первую очередь страдает носоглотка. Страдает так, что глаза текут, постоянно тяжело дышать, всё чешется, а ещё иногда бывает кашель».

Ранее иммунолог Ксения Рябова посоветовала аллергикам смачивать противомоскитные сетки. Лучше всего использовать бризеры для проветривания. Они обеспечивают свежий воздух без открытия окон.

Новости медицины
Ксения Рябова
Ольга Мороз