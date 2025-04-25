Врач объяснила рост случаев аллергических заболеваний

Вероятно, это связано с падением иммунитета.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Мороз.

«К сожалению, это всё норма. У нас аллергических пациентов сейчас стало намного больше, нежели даже несколько лет назад. Наверное, это связано с тем, что иммунитет упал. Когда страдает иммунитет, страдает вообще вся система. Ну и в принципе, когда аллергическая реакция и на пыль, и на животных, и на берёзу, и на растения, то в первую очередь страдает носоглотка. Страдает так, что глаза текут, постоянно тяжело дышать, всё чешется, а ещё иногда бывает кашель».

Ранее иммунолог Ксения Рябова посоветовала аллергикам смачивать противомоскитные сетки. Лучше всего использовать бризеры для проветривания. Они обеспечивают свежий воздух без открытия окон.