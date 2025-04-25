Попавшая в больницу телеведущая назвала скрытые симптомы "дыры в сердце"

Известная в Британии телеведущая Эмма Уиллис сильно удивила поклонников, рассказав в соцсетях о том, что внезапно перенесла операцию на сердце.

У 48-летней женщины выявили дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), связанный с образованием отверстия между левым и правым предсердием. ДМПП составляет примерно семь процентов от всех врожденных пороков сердца.

"Все это было невероятно. Выяснилось, что я прожила на свете 48 лет и не догадывалась о "дыре в сердце", - сообщила Уиллис. Телеведущая поблагодарила врачей, которые провели ей операцию.

Как передает Daily Mail, среди симптомов "овального окна" присутствуют усталость, одышка, недостаточный вес, обмороки и частые инфекции. Во многих случаях люди с таким диагнозом испытывают трудности, пытаясь заниматься спортом.

"Некоторые ДМПП очень малы и могут никогда не вызывать никаких проблем и не потребовать лечения. Но иногда они большие и необходимо вмешательство", - отметили врачи.

Ранее британский телеведущий Пол Синха назвал первый признак болезни Паркинсона, показавшийся ему безобидным. Он отметил, что все началось с боли в мышцах и дискомфорта в плече, с которым он однажды проснулся. Только спустя полтора года попыток выяснить, что это такое, физиотерапевт заподозрила у него неврологическую причину и посоветовала обратиться к специалисту.