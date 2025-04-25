Разработана мазь для лечения кожных заболеваний на основе нефти

Учёные ПНИПУ разработали лекарство из нефти для лечения кожных болезней

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Нефть чаще всего ассоциируется с топливом, но её свойства давно нашли применение в медицине. Известная азербайджанская нафталанская нефть помогает лечить кожные заболевания, проблемы с суставами и даже плохо заживающие раны. Однако запасы этого сырья истощаются, поэтому учёные и изобретатели ищут альтернативы. Школьники из Политехнической школы, ПНИПУ, совместно с исследователями Пермского Политеха создали мазь на основе нефти из Пермского края, которая по эффективности может составить конкуренцию современным препаратам.

Работа началась с того, что нефть очистили от нежелательных компонентов, таких как смолы и асфальтены, чтобы сделать её безопасной и стабильной для хранения. Затем из неё выделили фракции, пригодные для медицинского применения, смешав с вазелином. Полученный состав испытали на лабораторных крысах, моделируя воспаление. Учёные отметили, что мазь эффективно снимает отёки и воспалительные реакции, а её действие сравнимо с популярным препаратом «Левосин». Команда считает, что их разработка будет полезна людям с экземой, псориазом, ожогами и другими повреждениями кожи.

Ещё одно преимущество разработки — её доступность. Сегодняшние медицинские мази могут стоить слишком дорого и не всегда бывают в продаже в небольших населённых пунктах. Новый продукт обещает быть не только эффективным, но и бюджетным. Сейчас мазь готовится к доклиническим исследованиям, после которых планируется её патентование и запуск в массовое производство. Разработчики надеются, что их находка поможет сделать качественное лечение более доступным.