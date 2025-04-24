Врачи спасли 190-килограммового мужчину с раком почки

В Ростове-на-Дону в КДЦ «Здоровье» спасли 190-килограммового мужчину с третьей стадией рака почки. Историю 55-летнего дончанина опубликовало издание aif.ru.

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Мужчину госпитализировали в апреле. В ходе обследования врачи обнаружили опухоль, поразившую почку, распространившуюся на мочевые пути и вызывающую кровотечение. Операции мешали вес мужчины, заболевание сердца, сахарный диабет второго типа и упавший из-за кровотечений гемоглобин.

На онкологическом консилиуме врачи разработали комплексный план лечения. Сначала мужчине провели процедуру, с помощью которой остановили кровотечение. Затем под руководством профессора Игоря Абояна ему удалили почку с опухолью. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей, что снизило риск послеоперационных осложнений.

Спустя 10 суток после казавшейся невозможной операции мужчину выписали, он уже вернулся к повседневной жизни.

«Случай нашего пациента — яркий пример того, как инновационные методы могут изменить подход к лечению сложных заболеваний. Именно комплексный подход к лечению, а также современные возможности и оснащение позволили врачам оказать квалифицированную помощь больному», — КДЦ «Здоровье».

Ранее уролог Иосиф Клушкин рассказал, как удалил из мочевого пузыря пациента, жаловавшегося на сильные боли, камень огромных размеров. УЗИ показало наличие в этом органе камня размером с куриное яйцо.