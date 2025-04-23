Хирурги спасли мужчину с куском металла в почке

В Истринской больнице врачи оказали помощь молодому мужчине, у которого в почке застрял кусок металла. Об этом сообщает минздрав Московской области.

35-летний пациент получил травму около года назад, кусок металла размером 1 см прошел через печень и вонзился ему в почку. В ходе обследования медики обнаружили инородное тело в паренхиме – части органа, который фильтрует кровь. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

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«По данным компьютерной томографии, мы зафиксировали осколок в верхней части правой почки. Печень была тесно припаяна к почке, и извлечение осколка могло привести к серьезному кровотечению и потере органа. Мы сделали резекцию почки, причем лапароскопическим методом, и извлекли осколок», — рассказал заведующий урологическим отделением больницы Селим Везирханов.

Операция длилась около двух часов, почку удалось сохранить. Спустя шесть дней мужчина был выписан на амбулаторное лечение.