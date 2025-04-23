Врачи спасли ребенка, который съел яблоко с наклейкой

В Москве ребенок чуть не умер, съев яблоко с наклейкой
Столичные врачи спасли малыша, который чуть не умер, съев яблоко с наклейкой.
Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, годовалый мальчик случайно проглотил наклейку-звездочку. Ребенок начал задыхаться, и его экстренно доставили в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского.
Наклейку сразу обнаружили во время обследования.
«Во время гастроскопии с помощью специальных щипцов мы извлекли ее. На следующий день малыша выписали домой и он себя чувствовал хорошо, а с родными малыша поговорили о безопасности детей в таких случаях», — объяснила эндоскопист Алиса Педченко.