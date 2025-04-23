Врачи спасли ребенка, который съел яблоко с наклейкой

Столичные врачи спасли малыша, который чуть не умер, съев яблоко с наклейкой.

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Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, годовалый мальчик случайно проглотил наклейку-звездочку. Ребенок начал задыхаться, и его экстренно доставили в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского.

Наклейку сразу обнаружили во время обследования.