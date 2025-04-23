В Москве ребенок чуть не умер, съев яблоко с наклейкой

Российская Газетаиещё 3

Столичные врачи спасли малыша, который чуть не умер, съев яблоко с наклейкой.

Врачи спасли ребенка, который съел яблоко с наклейкой
© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, годовалый мальчик случайно проглотил наклейку-звездочку. Ребенок начал задыхаться, и его экстренно доставили в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского.

Наклейку сразу обнаружили во время обследования.

«Во время гастроскопии с помощью специальных щипцов мы извлекли ее. На следующий день малыша выписали домой и он себя чувствовал хорошо, а с родными малыша поговорили о безопасности детей в таких случаях», — объяснила эндоскопист Алиса Педченко.
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