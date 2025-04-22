За какими инфекциями Роспотребнадзор усиливает мониторинг в апреле

Роспотребнадзор усиливает мониторинг за природно-очаговыми и опасными инфекциями, особое внимание будет уделено безопасности массовых мероприятий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"На предстоящих праздниках ожидается значительное увеличение потоков граждан на открытых мероприятиях, фестивалях и туристических достопримечательностях. <…> С приближением майских праздников Роспотребнадзор усиливает мониторинг за другими природно-очаговыми и опасными инфекциями: геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), чумой, холерой и другими инфекциями, которые могут быть завезены туристами из неблагополучных стран. Особое внимание уделяется профилактике инфекционных заболеваний и безопасности массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призывает россиян быть внимательными и соблюдать рекомендации специалистов.