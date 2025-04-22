ФАС снизила цену на отечественный биоаналог «Стилейкин»

Цена на первый отечественный биоаналог от псориаза "Устекинумаб" снижена на 25%. Речь идет про биоподобный лекарственный препарат "Стилейкин", сообщили в пресс-службе ФАС.

© РИА Новости

Согласованная ФАС цена за один шприц раствора для подкожного введения на 25% ниже стоимости аналогичных упаковок референтного лекарственного препарата "Стелара" иностранного производства.

«Согласование службой цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — указали в ФАС.

Препарат используется для лечения бляшечного псориаза, псориатического артрита у детей и взрослых, болезни Крона, язвенного колита.