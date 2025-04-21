Студентов российских ВУЗов отправили на дистант из-за вспышки кори

Томский политех сообщил о временном переводе образовательного процесса в дистанционный режим - в связи с профилактикой распространения кори.

"В дистанционном режиме будут проходить все виды учебных мероприятий, включая практические занятия, лабораторные работы и занятия по физической культуре - для этого в университете есть все необходимые сервисы и цифровые решения", - сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что дистант в политехе введен до 11 мая, а при необходимости будет продлен или, наоборот, сокращен.

В общежитиях и корпусах вуза уже начали разворачивать систему термометрии и проводят дезинфекцию.

Ранее на дистанционный режим перешел Сибирский государственный медицинский университет. По данным вуза, под наблюдением врачей оказались 12 студентов и сотрудников с подозрением на корь.