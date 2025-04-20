Американские лекарства от миеломы заменили аналогами

В России отозвана регистрация двух американских противоопухолевых медикаментов, которые когда-то были самыми продаваемыми в сегменте госзакупок. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на «Коммерсантъ».

Препараты иностранной компании Bristol-Myers Squibb (BMS), которая ушла из России в 2022 году из-за начала СВО, заменили отечественные дженерики. Речь идет о медикаментах «Ревлимид» (действующее вещество леналидомид) и «Имновид» (помалидомид). Они применялись при лечении миеломы и ряда других онкологических заболеваний.

За прошлый год госучреждения России закупили 69,3 тысячи пачек дженериков на основе леналидомида и 13,2 тысячи упаковок медикаментов с помалидомидом на суммы 2,6 млрд и 1,9 млрд рублей соответственно.

Цена дженериков на аукционах оказалась в 2-2,5 раза ниже тех, что назначались на торгах американским препаратам.