В Российском регионе стали чаще выявлять бесплодие

Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции в Новосибирске озвучил итоги диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья за первый квартал 2025 года. Бесплодие было выявлено у 25 мужчин, тогда как за весь предыдущий год такой диагноз был поставлен 11 мужчинам.

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По данным Центра, всего за первый квартал текущего года диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья в городе и области прошли 20 000 мужчин. У большинства из них (16 411 человек) не выявлены факторы риска развития репродуктивных нарушений. При этом, у 2 588 риски обнаружены. Заболевания репродуктивной системы или снижение фертильности имеют 535 мужчин, 25 из них с диагнозом «бесплодие» были направлены на дальнейшее обследование и лечение.

Специалисты говорят об увеличении числа людей, приходящих на диспансеризацию. В 2024 году обследовано было 30 710 человек, а за первый квартал 2025 года число уже приблизилось к 20 тысячам.

По словам главного врача Клинического Центра охраны здоровья семьи и репродукции Анны Вятчининой, мужское бесплодие может развиться вследствие врожденных или приобретенных нарушений мочеполовых органов, злокачественных опухолей, инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы, повышения температуры в мужских половых органах (например, при варикоцеле), эндокринных заболеваний, генетических отклонений, иммунологических факторов.

В первые три месяца 2025 года обследование для оценки состояния репродуктивной системы прошли также 27 579 женщин в возрасте от 18 до 49 лет. У 6 026 выявлены риски репродуктивных нарушений, 3 192 женщины нуждаются в дополнительной диагностике и лечении, 114 с установленными диагнозами направлены на дообследование в Центр. В 2024 году диспансеризацию по репродуктивному профилю прошли 45 827 женщины, у 168 было выявлено бесплодие.