Врачи спасли новорожденного с закрытым легким

Врачи Детской больницы №11 Екатеринбурга спасли новорождённого малыша с тяжёлым бронхиолитом и осложнением в виде ателектаза, используя аппарат высокопоточной оксигенотерапии. Об исцелении с помощью современного оборудования сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Маленький пациент поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии с диагнозом бронхиолит. У него наблюдался тяжёлый бронхообструктивный синдром, повлёкший спадение лёгкого. Дыхание было затруднено.

«Благодаря профессионализму врачей и современному оснащению отделения реанимации удалось обойтись без искусственной вентиляции лёгких», – отметил заведующий отделением ДГКБ №11 Евгений Лебедев.

Аппарат высокопоточной оксигенотерапии обеспечил контролируемое повышенное давление в дыхательных путях, благодаря чему лёгкое расправилось и за сутки состояния ребёнка улучшилось. После выписки из стационара малыш находится под наблюдением врачей поликлиники.

Недавно редкий клинический случай был зафиксирован в Свердловской области. Врачи Центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга спасли 63-летнего пациента, у которого при обследовании выявили метастаз злокачественной опухоли в лимфоузле, несмотря на полное отсутствие обнаружения первичной опухоли в организме.

Также уникальную операцию по удалению огромной кисты из брюшной полости 51-летней пациентки провели врачи городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге. Как сообщало информагентство «Уральский меридиан», полнота фигуры скрывала 7-литровую кисту в животе свердловчанки. Врачи удалили гигантское новообразование малотравматичным способом.