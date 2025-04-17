В Подмосковье родились более 80 здоровых детей от родителей с ВИЧ

«С начала 2025 года в Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось более 80 здоровых детей»‎, — сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

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Министр пояснил, что женщина с положительный ВИЧ-статусом может родить здорового ребенка, если она своевременно встает на учет по беременности, выполняет рекомендации врачей областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, а также принимает необходимую терапию и соблюдает лечение.

В информации пресс-службы ведомства по этой теме подчеркивается, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап - прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе Центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра.

Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.